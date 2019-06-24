Кабмин с 1 июля повышает пенсии

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров на ближайшем заседании примет решение о повышении пенсий гражданам, которые имеют большой стаж работы, при это получают небольшую пенсию из-за низкой зарплаты. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

По словам главы правительства, уже с 1 июля женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия составит не менее двух тысяч гривен.

Как отметил премьер, это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

"Все процедурные решения закрепляем на ближайшем заседании правительства", - добавил Гройсман.