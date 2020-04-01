Кабмин создает фонд борьбы с COVID в 100 млрд грн

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров подает в Верховную Раду проект закона о создании Фонда борьбы с COVID-19.

Теперь проект изменений в госбюджет должна поддержать Верховная Рада. Премьер говорит, что проект "разрабатывали совместно с парламентским комитетом всю прошлую неделю".

"Важной составляющей нашего проекта закона является создание Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями. Это даст нам возможность более эффективно реагировать на все вызовы, которые готовит коронавирусная инфекция", - написал Шмыгаль.

Согласно инфографике, опубликованной премьером, бюджет Фонда будет составлять 97,1 млрд гривен.