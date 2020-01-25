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25.01.2020

Кабмин создал группу по содействию с Deutsche Bahn

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с концерном Deutsche Bahn. Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что в состав рабочей группы вошли представители Укрзализныци, транспортного комитета Верховной рады, ключевых бизнес-ассоциаций, профсоюзов и Министерства инфраструктуры.

В ближайшее время на заседании парламентского транспортного комитета с приглашением всех заинтересованных сторон обсудят будущее сотрудничество Укрзализныци и немецкого оператора. Также переговоры о сотрудничестве продолжаются между сторонами.

"Сейчас украинская сторона продолжает переговоры с немецкими коллегами для определения модели дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В Кабмине также подчеркнули, что УЗ останется под полным контролем государства, а сотрудничество с Deutsche Bahn поможет защитить интересы работников компании и создать современную, комфортную и безопасную дорогу.

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