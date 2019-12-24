Кабмин созвал экстренное заседание по газу

Источник: Корреспондент.net

Члены правительства собрались во вторник, 24 декабря, на экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, о чем стало известно в Telegram-канале нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко.

"В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией", - говорится в сообщении.

По его словам, заседание состоится в закрытом формате.