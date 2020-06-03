Кабмин удешевил экспорт для зернотрейдеров

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров отменил обязательное применение системы рециркуляции при фумигации зерна, которая проводится с целью защиты зерна от вредителей при длительной транспортировке большегрузными морскими судами. Соответствующее постановление принято в среду, 3 июня, на заседании правительства, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что отмена дополнительного регулирования для экспортеров зерновых даст возможность уменьшить финансовую нагрузку на них и усилит конкурентоспособность украинского зерна на мировом рынке.

Своим постановлением Кабмин также включил организмы с фитосанитарными рисками (клещи, черви, грибки) в перечень объектов регулирования при перемещении по территории Украины при внешнеторговых операциях.

Это позволит усовершенствовать защиту территории Украины от ввоза некоторых опасных организмов, отметили в Минэкономторге.

Отметим, что президент Фитосанитарной ассоциации Украины Владислав Седик выразил мнение, что отмена обязательной фумигации зерна в трюмах судов глубиной более 12 м с применением системы рециркуляции будет "преступлением против Украины". По его словам, указанная норма является мировой практикой.