Кабмин упростил монетизацию льгот на коммуналку

Источник: Корреспондент.net

Правительство упростило правила перехода на денежную форму выплат льгот на услуги ЖКХ. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

"Раньше разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - сказал он.

РБК-Украина опубликовало проект постановления, в котором говорится, что "в случае подачи заявления после 15 октября (15 мая) в течение отопительного (неотопительного) сезона льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления денежных средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления".