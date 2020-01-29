Кабмин утвердил губернатора Закарпатья - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Правительство Украины на заседании в среду, 29 января, утвердил кандидатуру Никиты Михайлюка на должность губернатора Закарпатской области.

По информации Clarity project, Михайлюк руководитель и один из бенефициаров ООО Умные удобрения, которое занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Предприятие зарегистрировали в 2019 году.

Также он один из учредителей ООО ЭПРОН - ПРО. Предприятие зарегистрировано в 2006 году и занимается оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

По данным журналиста Виталия Глаголи, Михайлюк закончил академию СБУ и 5 лет работал в центральном аппарате Службы.