Кабмин уволил 13 губернаторов
Источник: Корреспондент.net
Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.
"Мы сегодня подаем Президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация Президента совместно с Кабинетом Министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности", - сказал он.
По словам премьера, в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах.
В свою очередь министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил Украинской правде, что правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций и подаст соответствующие представления президенту.
"Сейчас перед нами стоит общая задача как можно быстрее найти профессиональных управленцев, которые будут нести ответственность за регион", - сказал Саенко.