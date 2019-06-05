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05.06.2019

Кабмин уволил 13 губернаторов

Источник: Корреспондент.net

Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций. 

"Мы сегодня подаем Президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация Президента совместно с Кабинетом Министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности", - сказал он.

По словам премьера, в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах. 

В свою очередь министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил Украинской правде, что правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций и подаст соответствующие представления президенту.

"Сейчас перед нами стоит общая задача как можно быстрее найти профессиональных управленцев, которые будут нести ответственность за регион", - сказал Саенко.

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