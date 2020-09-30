Кабмин вдвое урезал программу "теплых" кредитов

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров уменьшил финансирование программы "теплых" кредитов в 2021 году до 150 млн грн по сравнению с 400 млн грн, предусмотренными в текущем году. Сообщение о продлении программы на следующий год в среду, 30 сентября, опубликовано на правительственном портале.

При этом Кабмин расширил перечень проектов, под которые украинцы смогут получать "теплые" кредиты в 2021 году.

Их можно будет взять на покупку электроаккумулирующих систем накопления энергии, оборудования для подзарядки электротранспорта и интеллектуальных счетчиков электроэнергии.

За шесть лет работы программы около 850 тыс. домохозяйств получили такие кредиты, инвестировав в энергоэффективность почти 9 млрд грн. При этом они получили возмещение из госбюджета на 3,2 млрд грн.