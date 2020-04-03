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03.04.2020

Кабмин ввел компенсацию за коммуналку во время карантина

Источник: Корреспондент.net

Правительство упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввело дополнительную компенсацию на оплату коммунальных услуг на время карантина. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 247 от 25 марта 2020 года.

Расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведение, снабжение горячей водой, газом и электроэнергией для бытовых нужд (кроме отопления).

Также отсрочено введение с 1 мая 2020 до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода дома.

Субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина и зарегистрировались в службе занятости как безработные.

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