29.07.2020
Кабмин выполнил ряд условий Евросоюза
Источник: Корреспондент.net
Правительство в среду, 29 июля, приняло четыре решения в сфере таможенного регулирования, энергетики, "промышленного безвиза" и безопасности документов, на которых настаивал Евросоюз. Об этом сообщил офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
Кабмин одобрил преобразование госпредприятия Оператор рынка в акционерное общество со 100% собственностью государства.
Также документом вводится независимый государственный контроль за деятельностью оператора. Кроме того, внесены изменения в порядок работы рынка электроэнергии: потребитель получит большие возможностей выбора поставщика.
Кабмин также одобрил законопроект по изменениям законодательства в сфере метрологии для обеспечения единства измерений в оборонной сфере.
Принятие законопроекта является одним из условий Евросоюза для подписания соглашения АССА, позволяющего украинским производителям выходить на рынок ЕС без дополнительной сертификации ("промышленный безвиз").
Одобренный законопроект об изменениях в сфере безопасности документов предусматривает усиление защиты удостоверяющих личность документов и ответственности за подделку таких документов.
Нововведения в таможенной сфере предусматривают упрощение контроля благодаря внедрению программы АЭО.
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