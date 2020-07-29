Кабмин выполнил ряд условий Евросоюза

Источник: Корреспондент.net

Правительство в среду, 29 июля, приняло четыре решения в сфере таможенного регулирования, энергетики, "промышленного безвиза" и безопасности документов, на которых настаивал Евросоюз. Об этом сообщил офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции.