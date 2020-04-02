Кабмин заявил о позитивном сигнале от МВФ

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Украина получит транш от Международного валютного фонда в ближайшее время. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, сообщает правительственный портал.

"Денис Шмыгаль также сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидается финансовая помощь и от Всемирного банка.

Он также добавил, что Кабмин работает с НБУ и другими банками в вопросе кредитования бизнеса и отсрочки погашения задолженностей.

"Готовых рецептов для выхода из кризиса нет, однако правительство активно ищет их вместе с бизнесом и лучшими учеными", - добавил премьер.