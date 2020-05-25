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25.05.2020

Кабмин ждет транш МВФ на следующей неделе

Источник: Корреспондент.net

Правительство Украины ожидает первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ на следующей неделе. 

"Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов", - сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что в МВФ понимают позицию украинского правительства относительно того, как будут восстанавливать рост отечественной экономики.

"Здоровая инфляция в 2-3% – это постепенный рост экономики и это надо запускать. Это сложно. Сейчас большинство предприятий сокращают свое производство, у них падает заказ. Поэтому в потреблении нужно создать немного больший спрос, чем есть в производстве, и постоянно контролировать этот рост", - сказал премьер.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что речь о запуске "печатного станка" не идет.

"С точки зрения макроэкономики остановить инфляцию легче, чем ее разогнать, когда это нужно. За исключением, когда действительно печатаешь деньги и всем раздаешь, но тогда это просто преступление", – сказал он.

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