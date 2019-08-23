Как изменились доходы украинцев за три года

Источник: Корреспондент.net

Минимальная заработная плата в Украине с 2016 года увеличилась в три раза - с 1378 до 4137 грн в 2019 году, а средняя зарплата штатного работника выросла в два раза - с 4839 грн до 10027 грн. Об этом сообщается в отчете Министерства социальной политики Украины, презентованом на пресс-конференции министра Андрея Ревы в пятницу, 23 августа.

"На протяжении 2016-2019 годов, после падения в 2014-2015 годах, наблюдается стабильная тенденция роста реальных доходов населения", - сказано в отчете.

Как отметил в ходе пресс-конференции Рева, зарплаты повысили наименее социально защищенным гражданам, в том числе низкоквалифицированным работникам.

Кроме того, согласно отчету, прожиточный минимум увеличился на 45% - до 1936 грн, минимальная пенсия - на 45,6%. до 1564 грн, а средняя пенсия - на 76,5%, до 3006 грн. При этом уровень безработицы за три года в Украине сократился с 9,3% (1,67 млн безработных человек трудоспособного возраста) до 8,8% (1,57 млн человек).

Отмечается, что в 2019 году продолжается тенденция по увеличению количества новых рабочих мест. При этом количество трудоустроенных на новосозданные рабочие места достигло 276,1 тыс. человек, превысив количество уволенных в связи с изменениями в организации производства на 154,4 тыс. человек.