Как Украине разбогатеть. Доклад Всемирного Банка

Источник: Корреспондент.net

Всемирный Банк выпустил два доклада по Украине, в которых рассказал об экономической ситуации и сделал некоторые прогнозы, а также объяснил важность снятия моратория на продажу земли.



Рынок земли привлечет инвесторов

В специальном докладе, опубликованном 19 ноября, Всемирный Банк говорит, что прозрачный рынок земли повысит эффективность сельского хозяйства Украины и будет стимулировать рост ВВП на 0,5-1,5 процента в год в течение следующих пяти лет.

Отмечается, что Украина не только имеет самое большое в Европе количество пахотных земель, но также высокоплодородную почву и стратегическое расположение с доступом в ЕС, Азию, на Ближний Восток и Север Африки.

Несотря на это, эффективность сельского хозяйства в Украине значительно ниже, чем в странах Евросоюза. Добавленная стоимость ведения сельского хозяйства в Украине в расчете на один гектар в 2018 году составляла 440 долларов. К примеру, в Польше - 1,1 тысячи долларов, Германии - 1,7 тысячи долларов, во Франции 2450 долларов.

Всемирный Банк объясняет это тем, что сельское хозяйство в Украине сконцентрировано на продуктах с низкой добавленной стоимостью, таких как зерно.

Эффективному использованию земли также препятствует низкая арендная плата, говорится в докладе. Так стоимость аренды гектара сельскохозяйственных угодий в Украине в 2017 году составляла 50 долларов. Тем временем в Венгрии - 181 доллар, во Франции 243 доллара, в Болгарии - 271 доллар, в Нидерландах - 957 долларов.

Мораторий на продажу земли является главным препятствием для привлечения инвестиций, что, в свою очередь, подрывает способность фермеров выращивать продукцию и переходить на трудоемкий товар с повышенной добавленной стоимостью, говорится в докладе

"Мораторий также мешает финансированию малых и средних производителей, так как земли не могут быть использованы в качестве залога”, - отмечают эксперты ВБ.

При этом, как отмечают во Всемирном Банке, украинскому правительству стоит обращать внимание еще и на потенциальные риски в следующем году, такие как падение цен на традиционный украинский экспорт - металл и зерно, а также возможную потерю доходов от транзита российского газа.

Законопроект, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Председатель парламента Дмитрий Разумков сказал, что рынок земли могут открыть для иностранцев, но только после референдума.

Принятие документа в целом планируется к концу года. В первом чтении его поддержали только члены партии Слуга народа и внефракционные депутаты. Европейская солидарность и голос, которые в целом поддерживают земельную реформу, не голосовали "за".

Оппозиционная платформа и Батькивщина поддерживают мораторий на продажу земли. Юлия Тимошенко в итоге заявила, что переходит в оппозицию к нынешней власти.

Законопроект предусматривает, что с 1 октября 2020 отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. То есть покупать земельные участки смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, украинские юридические лица.

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Минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности устанавливается на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Участниками рынка смогут стать и иностранные граждане, если получат землю в наследство. При этом к 1 января 2024 вводится запрет на приобретение сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства.

В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, в которых оформлено право аренды до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более трех лет.

Впрочем, авторы законопроекты говорят о возможности приобретения земельных участков иностранцами "в более далекой перспективе".

Экономика растет, инфляция замедляется

В презентации Всемирного Банка, которая также была опубликована 19 ноября, улучшен прогноз роста валового внутреннего продукта Украины по итогам 2019 года с 3,4 до 3,6 процента.

По оценке ВБ, быстрый рост экономики Украины, зафиксированный в третьем квартале 2019 года, был достигнут благодаря рекордно высокому урожаю, росту сектора услуг и перечислений из-за границы. При этом прирост промышленного производства и инвестиций остался на низком уровне.

Уровень бедности в Украине за 2019 год снизился на два процента, сообщает организация. Снижение бедности обусловлено потреблением, а также ростом зарплат на 9,5 процента.

Согласно данным банка, улучшение жизни украинцев происходит потому, что миллионы украинцев выезжают за границу на заработки.

"Трудовая миграция остается высокой, и денежные переводы заробитчан продолжили расти на 12 процентов в годовом сопоставлении в январе-сентябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Всемирный Банк также прогнозирует дальнейшее замедление потребительской инфляции в Украине - до 5,5 процента в 2020 году.

Экономист представительства Всемирного Банка в Украине Анастасия Головач, отметила, что инфляция в Украине в текущем году существенно замедлилась.

Согласно экономическому обзору Всемирного Банка, в 2021 году потребительская инфляция в Украине замедлится до пяти процентов.

ВБ также считает банковскую реформу в Украине успешной и предупреждает, что ее откат может снова дестабилизировать банковский сектор.

"Мы по-прежнему считаем банковскую, финансовую реформу успешной. То, что сделал Национальный банк Украины и органы власти за последние пять лет, действительно впечатляет", - заявила директор Всемирного Банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Она напомнила о проведенной очистке банковского сектора, в ходе которой были закрыты почти половина банков. А также о создании сильного банковского надзора, который соответствует международным стандартам.

"Эти реформы стабилизировали банковский и финансовый сектор. Очень важно сохранить эту стабильность и не отменять никакие реформы. Отмена ключевых реформ может дестабилизировать банковский сектор снова. И никому это сейчас не нужно", - сказала Кахконен.

Как Украине стать богатой

Всемирный Банк также рассказал, что нужно сделать, что привести Украину к успеху. Эксперты организации считают, что ВВП должен расти на четыре процента ежегодно в течение 30 лет, чтобы Украина могла стать богатой и смогла обеспечить лучшие стандарты жизни.

Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ВБ ожидает, что экономический рост может достичь отметки 3,7 процента в 2020 году и 4,2 процента в 2021 году. При этом Госстат сообщает, что экономика Украины уже выросла на 4,2 процента.

Этих целей поможет достичь прозрачный рынок земли, анбандлинг Нафтогаза и избавление банков от проблемных кредитов, считают эксперты ВБ.

Что нужно сделать:

1. Важно не только окончательно принять закон о рынке земли, но и другие законы, которые создадут условия для его правильной работы: от прозрачного земельного кадастра до предотвращения мошенничества с землей и рейдерства.

2. Привлечь инвесторов.

3. Продолжить реформу банковского сектора, на этот раз почистив государственные банки от безнадежных ссуд, так называемых "неработающих кредитов".

И все это одновременно с сохранением финансовой и монетарной стабильности - то есть, без увеличения дефицита бюджета, с выплатой долгов, низкой инфляцией и крепкой гривной.