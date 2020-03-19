Канада готова помочь Украине медоборудованием

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг, 19 марта, провели телефонный разговор, основной темой которого стало противодействие пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ОП.

В ходе разговора Зеленский пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса супруге Трюдо Софи.

"Президент проинформировал премьер-министра Канады в мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий обеих стран и взаимной поддержке в борьбе с распространение заболевания", - говорится в сообщении.

Трюдо заявил, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.

Он также пообещал Зеленскому содействие в вопросе вывоза из Канады граждан Украины, которые выразилы желание вернуться на родину.