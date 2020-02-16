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16.02.2020

Канада хочет изменить соглашение о ЗСТ с Украиной

Источник: Корреспондент.net

Правительство Канады инициировало общественное обсуждение вариантов усовершенствования соглашения о зоне свободной торговле с Украиной (ЗСТ). Об этом в Оттаве объявила министр международной торговли Канады Мэри Энджи, сообщает в воскресенье, 16 февраля, Укринформ.

"Канада решительно настроена обеспечить своим гражданам и предприятиям доступ к возможностям и потребителям на мировом рынке. Более связанный мир предоставляет всем ощутимые преимущества, создавая больше достойных рабочих мест для среднего класса и укрепляя нашу экономику. Путем общественных обсуждений я призываю всех канадцев высказать свои мнения относительно будущего обновления краеугольного соглашения о свободной торговле с Украиной", - сказала Энджи.

Ожидается, что консультации относительно модернизации соглашения "дадут предпринимателям, промышленности и всем гражданам возможность помочь Канаде определить ее интересы в переговорах с Украиной", добавили в министерстве международной торговли.

"Консультации предоставят информацию относительно того, как правительство должно диверсифицировать и расширить преференциальный доступ Канады к Украине, удостоверившись, что это создаст возможности, выгодные всем", - отметили в офисе министра международной торговли.

Общественные слушания, участие в которых могут принять все желающие, продлятся до 16 марта.

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