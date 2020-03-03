Кандидат от Слуги народа снялась с довыборов в Раду

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в депутаты Верховной Рады по 179 округу в Харьковской области от партии Слуга народа Виктория Алексейчук отказалась от участия в кампании, сообщает пресс-служба партии во вторник, 3 марта.

"Такое решение Виктории поддержал Высший совет партии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о выдвижении Алексейчук было принято до того, как стало известно, что в довыборах примет участие экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"Светличная действительно опытный управленец с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для Слуги народа останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать", - говорится в сообщении.

Как сообщает ОПОРА, Центральная избирательная комиссия кроме Алексейчук сегодня отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Александра Диденко в связи с заявлениями кандидатов об отказе баллотироваться.

Александр Диденко баллотировался как самовыдвиженец, член партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Согласно пункту 1 части пятой статьи 61 Закона Украины о выборах народных депутатов, кандидаты могли обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться до 2 марта включительно.

Промежуточные выборы по округу №179 назначены на 15 марта. Для участия в них зарегистрировались четыре десятка кандидатов.