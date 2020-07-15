Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты

Источник: Корреспондент.net

Американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер Канье Уэст, ранее заявлявший, что намерен вступить в гонку на кресло главы Белого дома, отказался баллотироваться в президенты, пишет New York Magazine Intelligencer.

О том, что рэпер больше не хочет становиться президентом США, рассказал политтехнолог и участник избирательной кампании Канье Стив Крамер.

Канье Уэст сообщил, что планирует баллотироваться на пост главы государства 4 июля на своей странице в Twitter.