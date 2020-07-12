Карантин: украинцам запретили въезд в Венгрию

Источник: Корреспондент.net

В Венгрии усиливают карантин из-за нескольких новых вспышек коронавируса, введенные ограничения касаются и украинцев.

Так, Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон. Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние пять дней.

Пройти обязательную самоизоляцию должны и иностранцы, которые прибывают в Венгрию из "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в страну попасть не смогут.

Поскольку венгерские власти внесли Украину в "красный" список, то украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию.

При этом ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья буду проверять.