Карантин в Украине: преступность снизилась на 30%

Источник: Корреспондент.net

С начала введения карантина в Украине существенно снизился уровень преступности, однако активизировались мошенники. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД в субботу, 28 марта.

По данным Авакова, с начала карантина уровень преступности в стране сократился на 30%. При этом правоохранители фиксируют активизацию мошенников, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом.

"Мы очень активно стараемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто какая-то фирма должна была ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системные", – рассказал он.

Аваков добавил, что сейчас "наибольшим преступлением" в стране является нарушение карантинного режима.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным... Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", – добавил глава МВД.