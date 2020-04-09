09.04.2020
Карантин: за пособием обратились 40000 украинцев
Источник: Корреспондент.net
С начала карантина за пособием по безработице обратились более 40 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости, пищет Укринформ в четверг, 9 апреля.
По состоянию на 7 апреля количество безработных составило 364 тысяч человек, что на 41 тысячу (на 13%) больше, чем годом ранее.
Больше всего новых безработных в Киеве (рост на 32,5%), Ивано-Франковской (на 25,5%), Львовской (на 24,8%) и Закарпатской (на 24,3%) областях.
В центре занятости напоминают, что на период действия карантина статус безработного предоставляется с первого дня подачи заявления, выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации.
Заявление можно подать по электронной почте центра занятости, через ящик для приема корреспонденции в центре занятости. Специалист центра занятости в день подачи заявления и документов связывается с заявителем по телефону.
Ранее сообщалось, что в Украине значительно упало число новых вакансий. Количество новых вакансий с начала карантина снизилось на треть. При этом почти во всех сферах деятельности выросло соотношение число резюме к числу вакансий.
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