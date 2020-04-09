Карантин: за пособием обратились 40000 украинцев

Источник: Корреспондент.net

С начала карантина за пособием по безработице обратились более 40 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости, пищет Укринформ в четверг, 9 апреля.

По состоянию на 7 апреля количество безработных составило 364 тысяч человек, что на 41 тысячу (на 13%) больше, чем годом ранее.

Больше всего новых безработных в Киеве (рост на 32,5%), Ивано-Франковской (на 25,5%), Львовской (на 24,8%) и Закарпатской (на 24,3%) областях.

В центре занятости напоминают, что на период действия карантина статус безработного предоставляется с первого дня подачи заявления, выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации.

Заявление можно подать по электронной почте центра занятости, через ящик для приема корреспонденции в центре занятости. Специалист центра занятости в день подачи заявления и документов связывается с заявителем по телефону.