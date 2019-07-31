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31.07.2019

Кастер Семеню из-за уровня тестостерона не допустят до ЧМ по легкой атлетике

Источник: DW

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня из Южной Африки, скорее всего, пропустит чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в столице Катара Дохе. Федеральный суд Швейцарии отменил решение о приостановке действия правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

В конце мая 2019 года легкоатлетка добилась промежуточной победы в споре с IAAF. На тот момент Федеральный суд временно приостановил действие правила международной ассоциации, в соответствии с которым были установлены пределы тестостерона для бегунов на средние дистанции. Дело Кастор Семени рассматривалось в Федеральном суде Швейцарии по решению Международного спортивного суда CAS, принятому в апреле. Позднее IAAF подала апелляцию на первое решение.

IAAF объявила о введении ограничений для допуска бегуний на средние дистанции, согласно которому содержание тестостерона в их крови не может превышать 5 наномолей на литр. Атлеткам с завышенным тестостероном предлагается принимать снижающие его уровень препараты для допуска к соревнованиям. Кастер Семеня уже снижала свой уровень тестостерона, после чего ее спортивные результаты значительно ухудшились.

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