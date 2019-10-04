Найти

04.10.2019

Катастрофа Ан-12: поисковая операция завершена

Источник: Корреспондент.net

Катастрофа воздушного транспортника неподалеку львовского аэропорта унесла пять человеческих жизней. Еще три человека оказались в больнице. Сейчас поисковую операцию прекратили, потому что обследовали все закоулки и обломки и точно убедились, что больше жертв и пострадавших нет, говорится в сюжете ТСН.

Следовательно, объявленные данные являются окончательными. Известно, что члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья. Известно, что украинский самолет, принадлежащий авиакомпании Украина аэро альянс. Он выполнял чартерный рейс в Турцию: в 0:30 вылетел из Виго в Испании и взял курс на Львов, за Ужгородом пошел на снижение и на высоте менее 2,5 км исчез с радаров. Через 20 минут один из членов экипажа позвонил на 101, сообщил о падении и дал примерные ориентиры места пребывания.

Почему самолет из Испании в Турцию летел именно через Львов, и что это должна быть за техническая остановка – в аэропорту не комментируют. Почему борт не долетел полтора километра до аэродрома, пока не известно. В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения безопасности движения. Версии рассматривают различные, среди них – перегрузка самолета, из-за которой горючего могло не хватить. Также не исключают версии сильного тумана и технической неисправности.

Также стали известны имена пострадавших в катастрофе самолета АН-12, который совершил аварийную посадку. Об этом сообщил в Facebook городской глава Львова Андрея Садового.

Сообщается, что городской голова выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе.

"О пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое. Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", - говорится в сообщении.

Новости раздела
Украина
04.10.2019
На улучшение жизни нужно до 150 млрд - Гончарук
Алексей Гончарук сказал, что поднять уровень жизни украинцев можно с дополнительными 140-150 миллиардами гривен.
Украина
04.10.2019
В Офисе президента рассказали о подписанных договорах с Беларусью
Стороны в Житомире подписали документы о региональном сотрудничестве и взаимодействии в сфере науки и образования.
Украина
04.10.2019
Нацбанк резко укрепил гривну
Американская валюта за день подешевела на 26 копеек, а евро - на 22 копейки. При этом курс доллара на межбанке снова вырос.
Украина
04.10.2019
Рада одобрила программу действий Кабмина
Правительство в пятницу презентовало в Раде свою программу действий. За документ проголосовали 236 нардепов.
Украина
04.10.2019
Катастрофа Ан-12: поисковая операция завершена
Известно, что члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья. Версии рассматривают различные, среди них – перегрузка самолета, из-за которой горючего могло не хватить.
Украина
04.10.2019
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Курт Волкер сообщил, что президент США считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми".
Украина
03.10.2019
Глава Минфина ответила на претензии по ее доходам
У НАПК есть претензии к стоимости декларирования квартиры министра, зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых доходов.
Украина
03.10.2019
В Кабмине назвали сроки старта отопительного сезона
Местные власти готовы начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября.
Украина
03.10.2019
Зеленский обратился к протестующим: Я слышу вас
Президент сообщил, что уважает конституционное право каждого гражданина на протест, но никогда не сдаст Украину.
Украина
03.10.2019
В Украину прибыла глава Бюро Госдепа
Дениз Натали планирует пообщаться с украинскими и международными партнерами о войне на Донбассе.
Украина
03.10.2019
Госдеп одобрил продажу Украине ракет Javelin
Сумма сделки составляет 39,2 миллиона долларов. В Вашингтоне уверены, что новое оружие не повлияет на баланс сил в регионе.
Украина
02.10.2019
СМИ: НБУ продал до $180 млн за день, спасая гривну
Банкиры ожидают стабилизации курса гривны в ближайшее время в районе 25 гривен и последующей сезонной девальвации до 26,5 гривен.
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине | Рада одобрила программу действий Кабмина