Катастрофа МАУ: обнародованы данные самописцев

Источник: Корреспондент.net

В Иране официально опубликовали данные с бортового самописца самолета МАУ, потерпевшего катастрофу вблизи Тегерана, они указывают, что пилоты до последнего им управляли.

Бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва самолет летел в обычных условиях.

"Черный ящик" успел записать все звуки из кабины пилотов в течение 19 секунд после взрыва ракеты. Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не выключились. Экипаж из трех человек, в том числе инструктор полетов, пытались до последнего управлять самолетом. Разговор пилотов свидетельствовал о проблемах с электричеством, инструктор полетов дал указания включить вспомогательный блок питания. Изнутри пассажирского салона не доносилось никаких звуков, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовали об их физическом здоровье в момент полета, сделали вывод эксперты.

Влияние второй ракеты на самолет невозможно проанализировать из-за того, что запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета достигла самолета по меньшей мере через 25 секунд после первой.