Катастрофа МАУ: Рябошапка встретился с послами G7

Источник: Корреспондент.net

Генпрокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки" и обсудил расследование авиакатастрофы МАУ в Иране, пишет Офиса Генпрокурора в среду, 15 января.

"Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран- Киев", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись позициями относительно санкций ЕС, примененных к прежним чиновникам. Еще обсуждался вопрос реформирования прокуратуры в Украине, а также те шаги, которые уже удалось достичь в этом направлении.