02.06.2019
Кернес хочет в коалицию с властью в новой Раде
Источник: Корреспондент.net
Мэр Харькова и сопредседатель партии Доверяй делам Геннадий Кернес заявил, что хотел бы, чтобы его партия участвовала в формировании коалиции в новом парламенте, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если мы не чужды новой власти — а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции", — заявил Кернес после окончания объединительного съезда партии Доверяй делам.
Также Кернес рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.
"Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", — заявил он.
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