Найти

30.01.2020

Киберполиция предложила интернет-СМИ установить слежку за читателями

Источник: Корреспондент.net

Полтавское отделение киберполиции предложило местному интернет-изданию Полтавщина установить на своей странице скрипт, который бы позволил правоохранителям вычислять пользователей, которые пытаются анонимизировать себя в интернете. Соответствующее письмо редакция в четверг, 30 января, опубликовала на своей странице в Facebook.

В письме говорится, что департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, пытающихся анонимизировать себя при просмотре сайтов в интернете. И представители органов правопорядка интересуются у редакции, заинтересована ли она в установке такого скрипта в программный код сайта? В случае согласия на установку скрипта, сотрудник киберполиции свяжется с редакцие

Киберполиция не дополнила письмо никакими дополнительными сведениями, пояснениями или даже минимальным приветствием.

Свое отношение к данному предложению редакция Полтавщины опубликовала в Facebook.

"Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там "бэкдор" - это уже слишком, какими бы благими целями это не оправдывалось", - говорится в публичном заявлении редакции.

В комментариях под этой публикацией главный редактор другого полтавского СМИ – Газета Коло – также заявила о получении аналогичного письма от киберполиции с предложением разместить на сайте скрипт для деанонимизации пользователей.

Позже на странице Лаборатории цифровой безопасности в Facebook появилась информация, что такие письма от киберполиции с предложением установить скрипт для деанонимизации пользователей получают не только полтавские онлайн-СМИ.

"Нам также известно, что подобные письма получали региональные редакции, в частности на Волыни и Николаевщине. По состоянию на сейчас кода самого скрипта нет в публичном доступе (мы готовим запрос на доступ к публичной информации). Впрочем, судя по содержанию письма, можно предположить, что речь идет о системе неизбирательного слежения за всеми посетителями интернет-ресурсов", - говорится в публикации.

Так что, судя по всему, это более массовое явление, а не инициатива лишь полтавского отделения киберполиции.

Новости раздела
Украина
30.01.2020
В Одессе ликвидировали канал торговли людьми
Организатором канала незаконной торговли людьми оказалась гражданка Украины.
Украина
30.01.2020
Киберполиция предложила интернет-СМИ установить слежку за читателями
Ряд изданий получил письма с предложением установить на своем сайте разработанный полицией скрипт идентификации пользователей, пытающихся себя анонимизировать.
Украина
30.01.2020
Украина получила $2,5 млрд инвестиций за год
За год прямые иностранные инвестиции в Украину выросли всего на сто миллионов долларов.
Украина
30.01.2020
На территории Китая почти 600 украинцев – МИД
Речь идет о гражданах Украины, которые стоят на консульском учете. Фактическое их количество может быть значительно больше.
Украина
30.01.2020
СБУ закрыла въезд для пяти тысяч россиян
За прошлый год на территорию Украины был запрещен въезд 675 гражданам Российской Федерации.
Украина
30.01.2020
Помпео назвал цель визита в Украину
Американский госсекретарь обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США.
Украина
29.01.2020
Сайдик завершил работу в составе ТКГ
Новым спецпредставителем главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске стала представительница Швейцарии Хайди Грау.
Украина
29.01.2020
В Украине превышен эпидпорог по гриппу
С начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа в Украине умерли 13 человек, в том числе ребенок.
Украина
29.01.2020
Кабмин утвердил губернатора Закарпатья - СМИ
Глава Закарпатской облгосадминистрации был уволен президентом больше месяца назад. Губернатором станет Никита Михайлюк, пишут СМИ.
Украина
29.01.2020
ПриватБанк, реформы, преданность. ЕС похвалил Киев
В бельгийской столице новое руководство Евросоюза встретилось с новым украинским правительством. Что обсуждали и о чем договорились.
Украина
29.01.2020
Крупнейшие месторождения газа Украины истощены
Пять крупнейших месторождений Укргаздобычи истощены на 80-90%. Компания проводит разведку новых участков.
Украина
28.01.2020
Гончарук рассказал, когда Украина будет отвечать критериям членства в ЕС
Глава Кабмина намерен синхронизировать экологическую политику со странами-членами Евросоюза.
Украина получила $2,5 млрд инвестиций за год | В Одессе ликвидировали канал торговли людьми