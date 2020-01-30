Киберполиция предложила интернет-СМИ установить слежку за читателями

Источник: Корреспондент.net

Полтавское отделение киберполиции предложило местному интернет-изданию Полтавщина установить на своей странице скрипт, который бы позволил правоохранителям вычислять пользователей, которые пытаются анонимизировать себя в интернете. Соответствующее письмо редакция в четверг, 30 января, опубликовала на своей странице в Facebook.

В письме говорится, что департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, пытающихся анонимизировать себя при просмотре сайтов в интернете. И представители органов правопорядка интересуются у редакции, заинтересована ли она в установке такого скрипта в программный код сайта? В случае согласия на установку скрипта, сотрудник киберполиции свяжется с редакцие

Киберполиция не дополнила письмо никакими дополнительными сведениями, пояснениями или даже минимальным приветствием.

Свое отношение к данному предложению редакция Полтавщины опубликовала в Facebook.

"Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там "бэкдор" - это уже слишком, какими бы благими целями это не оправдывалось", - говорится в публичном заявлении редакции.

В комментариях под этой публикацией главный редактор другого полтавского СМИ – Газета Коло – также заявила о получении аналогичного письма от киберполиции с предложением разместить на сайте скрипт для деанонимизации пользователей.

Позже на странице Лаборатории цифровой безопасности в Facebook появилась информация, что такие письма от киберполиции с предложением установить скрипт для деанонимизации пользователей получают не только полтавские онлайн-СМИ.

"Нам также известно, что подобные письма получали региональные редакции, в частности на Волыни и Николаевщине. По состоянию на сейчас кода самого скрипта нет в публичном доступе (мы готовим запрос на доступ к публичной информации). Впрочем, судя по содержанию письма, можно предположить, что речь идет о системе неизбирательного слежения за всеми посетителями интернет-ресурсов", - говорится в публикации.

Так что, судя по всему, это более массовое явление, а не инициатива лишь полтавского отделения киберполиции.