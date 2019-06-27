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27.06.2019

Киев готов сотрудничать с новым главой ПАСЕ

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины готово сотрудничать с новым генеральным секретарем Совета Европы и назвало условия для такой совместной работы. 

Как известно, новоизбранная генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич из Хорватии вступит в должность осенью этого года.

"Ожидаем конкретные шаги генерального секретаря для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении российской агрессии против Украины, в том числе об освобождении незаконно захваченных украинских моряков, украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в оккупированном Крыму и на территории РФ, прекращении системных преследований крымских татар и снятии запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на временно оккупированном полуострове", – говорится в сообщении МИД.

Украинские дипломаты отметили, что будут "внимательно следить за действиями нового генерального секретаря, анализировать, насколько они, в отличие от действий предыдущего руководителя Секретариата СЕ, смогут создать предпосылки для восстановления доверия к организации, а затем – возвращения ей ведущую роль в продвижении стандартов демократии, верховенства права и прав человека на континенте".

"Призываем к конструктивному сотрудничеству и взаимодействию генсекретаря с Комитетом министров Совета Европы и его председательством, которое осуществляет политическое руководство организацией. В таком понимании МИД Украины готов сотрудничать с новым генсекретарем в создании условий для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на путь к восстановлению авторитета. МИД будет тесно сотрудничать с последующим председательством Грузии в Комитете министров СЕ для достижения этих целей", – подчеркнули в ведомстве.

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