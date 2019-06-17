Киев и Париж готовят встречу в Нормандском формате

Источник: Корреспондент.net

Внешнеполитические советники стран-членов нормандского формата в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, сообщает пресс-служба украинского лидера в понедельник, 17 июня.

Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – сказал президент Украины.

В свою очередь Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в нормандском формате.

"Когда придет время, Франция готова провести заседание нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого нам нужно сделать определенные шаги, чтобы были подтверждены намерения выполнять эти обязательства (Минские соглашения – ред.)", – сказал он.