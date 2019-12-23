Найти

23.12.2019

Киев направил ноту РФ из-за поездки Путина в Крым

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба МИД в понедельник, 23 декабря.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", – говорится  сообщении.

Дипломаты напомнили, что действия Москвы относительно так называемого "Крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передано соответствующую ноту протеста", – отметили в министерстве.

Новости раздела
Украина
23.12.2019
Зеленский - представителям АЗС: Цены нужно снизить
Президент собрал представителей топливного рынка, чтобы обсудить вопрос снижения цен на фоне укрепления гривны.
Украина
23.12.2019
Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году
Нацбанк обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого и на весь следующий год.
Украина
23.12.2019
Компьютер подделывает голос. Придумали украинцы
Украинская компания уже два года работает над искусственным интеллектом, способным синтезировать голос любого человека.
Украина
23.12.2019
Киев направил ноту РФ из-за поездки Путина в Крым
Украинские дипломаты назвали "ничтожными" попытки Кремля легитимизировать аннексию Крыма.
Украина
23.12.2019
В Украине ускорился спад промпроизводства
По итогам 11 месяцев объем промпроизводства в Украине снизился на 1,2%. Падение продолжается уже полгода.
Украина
23.12.2019
В Нафтогазе озвучили риски соглашения по транзиту
Украинская сторона работает над системой договоров для снижения рисков газового соглашения с Россией, отметил Юрий Витренко.
Украина
22.12.2019
У 92% детей в интернатах Украины есть родители
Только 8% детей в украинских интернатах – это полные сироты или дети, лишенные родительской опеки.
Украина
22.12.2019
В Украине проходят первые выборы в 86 ОТГ
Для проведения выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. В голосовании могут принять участие почти 420 тысяч избирателей.
Украина
22.12.2019
МИД РФ: Киев отказался развести силы по всей линии
Украинская сторона в Париже категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения, сообщил Сергей Лавров.
Украина
22.12.2019
Глава МИД Украины назвал главную задачу дипломатов
Задача, которую руководство ведомства ставит сейчас перед своими подчиненными, - прагматизация и экономизация внешней деятельности.
Украина
21.12.2019
Зеленский утвердил решение СНБО по кибербезопасности
Контроль за выполнением данного решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Украина
21.12.2019
Полиция открыла 250 дел против игорного бизнеса
Всего полиция изъяла больше 4 тысяч единиц игорного оборудования из нелегальных заведений. Открыты производства по статье о занятии игорным бизнесом.
В Украине ускорился спад промпроизводства | Компьютер подделывает голос. Придумали украинцы