Киев осудил "парад" РФ в Севастополе
Источник: Корреспондент.net
МИД Украины расценил как очередное нарушение РФ норм международного права проведение 26 июля военного парада в Севастополе и направил соответствующую ноту протеста.
"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - указано в сообщении.
Также в украинском МИД парад в Севастополе по случаю Дня военно-морского флота РФ назвали "очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".
Кроме того, внешнеполитическое ведомство потребовало прекратить противоправные деяния против суверенитета и территориальной целостности Украины.