Киев осудил "парад" РФ в Севастополе

Источник: Корреспондент.net

МИД Украины расценил как очередное нарушение РФ норм международного права проведение 26 июля военного парада в Севастополе и направил соответствующую ноту протеста.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - указано в сообщении.

Также в украинском МИД парад в Севастополе по случаю Дня военно-морского флота РФ назвали "очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Кроме того, внешнеполитическое ведомство потребовало прекратить противоправные деяния против суверенитета и территориальной целостности Украины.