Киев отправит Ливану гуманитарную помощь

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров утвердил проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - написал он.