Киев отреагировал на атаку на саудовский НПЗ
Источник: Корреспондент.net
МИД Украины выразило обеспокоенность в связи с атаками на нефтеперерабатывающий завод саудовской госкомпании Saudi Aramco. Соответствующее заявление МИД опубликовано в понедельник, 16 сентября.
Тем времене агентство Reuters сообщает, что Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод сырой нефти в Бахрейн.
"Трубопровод, по которому транспортируется 220-230 тыс. баррелей нефти в сутки от государственной нефтяной компании Saudi Aramco до бахрейнской Bapco, был закрыт после того, как в субботу в результате атаки сократилась добыча в основном сортов легкой нефти", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Bapco работает над тем, чтобы обеспечить суднам возможность ввоза около 2 миллионов баррелей саудовской нефти в результате остановки поставок через трубопровод.