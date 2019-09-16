Найти

16.09.2019

Киев отреагировал на атаку на саудовский НПЗ

Источник: Корреспондент.net

МИД Украины выразило обеспокоенность в связи с атаками на нефтеперерабатывающий завод саудовской госкомпании Saudi Aramco. Соответствующее заявление МИД опубликовано в понедельник, 16 сентября.

"МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с диверсионно-террористическими атаками на объекты энергетической инфраструктуры на территории Королевства Саудовская Аравия, последним проявлением которых стали нападения на нефтеперерабатывающий завод в Абкайке и месторождение Хурайс 14 сентября 2019. В Украине решительно осуждают совершения этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Тем времене агентство Reuters сообщает, что Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод сырой нефти в Бахрейн.

"Трубопровод, по которому транспортируется 220-230 тыс. баррелей нефти в сутки от государственной нефтяной компании Saudi Aramco до бахрейнской Bapco, был закрыт после того, как в субботу в результате атаки сократилась добыча в основном сортов легкой нефти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Bapco работает над тем, чтобы обеспечить суднам возможность ввоза около 2 миллионов баррелей саудовской нефти в результате остановки поставок через трубопровод.

Новости раздела
Украина
17.09.2019
Украинское зерно: качество и перспективы
Украина
16.09.2019
Киев отреагировал на атаку на саудовский НПЗ
Украина осуждает совершение террористического акта, в ходе которого могли пострадать мирные жители.
Украина
16.09.2019
В Киеве облили кислотой 30 машин
В ЖК Заречный, Славутич, Ривьера кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей.
Украина
16.09.2019
В Минэкономразвития назвали приоритеты в работе
Министр Милованов заявил, что ведомство сосредоточится на реформе рынка труда, привлечении инвестиций, рынке земли и экспорте.
Украина
15.09.2019
Бюджет-2020: минимальная зарплата на 550 грн выше
Кабмин в проекте Госбюджета на 2020 год предложил поднять минимальную зарплату до 4723 гривен.
Украина
15.09.2019
Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ
В своей речи Понтифик сказал, что рад за освобожденных людей, которые смогли обнять своих близких.
Украина
15.09.2019
Моряки завершили обучение на катерах Island
Корабли Славянск и Старобельск вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины по защите морской безопасности, отметили в посольстве.
Украина
15.09.2019
Станица Луганская: когда откроют новый мост
Новый мост в Станице Луганской планируют открыть 27 ноября. Сейчас украинская сторона асфальтирует дорогу, ведущую в мосту.
Украина
15.09.2019
Госбюджет-2020: на культуру выделят 8,6 млрд грн
Из этих денег 2 млрд грн предназначены на развитие общественного вещания, еще 1,3 млрд грн - на развитие кино и театров.
Украина
15.09.2019
Децентрализация: что планируют у Зеленского
Местные выборы проведут после окончания реформы децентрализации - закончить ее планируют уже к весне.
Украина
14.09.2019
Кучма: Макрон и Меркель будут склонять Зеленского к уступкам Путину
Президента Украины будут уговаривать на неприемлимые компромиссы, в частости - провести в "ЛДНР" выборы без какого-либо контроля со стороны Киева, считает Кучма.
Украина
14.09.2019
Зеленский представил главу Днепропетровской ОГА
Новым губернатором Днепропетровской области стал 33-летний бизнесмен Александр Бондаренко.
В Киеве облили кислотой 30 машин | Украинское зерно: качество и перспективы