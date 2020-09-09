Киев отреагировал на инспекцию позиций ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Присутствие представителей сепаратистов Донбасса во время совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы Донецкой области станет еще одним аргументом в пользу правоты Украины. Об этом говорится в комментарии Офиса президента, обнародованном в среду, 9 сентября.

"В целях опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон", – говорится в комментарии.

В Офисе президента заметили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений относительно нарушений договоренностей украинской стороной.

"Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду собственными глазами. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей – ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов", – заявили в ОП.

В то же время там напомнили, что Россия отказалась от работы в рамках СЦКК.

"Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В очередной раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно", – заявили в ОП.

В заявлении отмечается, что люди, которые стоят с оружием напротив украинских войск на Донбассе, – это "объективный факт", но каждая политическая сила в Украине и общество в целом должны делать всё для того, чтобы эти люди никогда не стали "политическим фактом".

"Они используют боевые действия в свою пользу. Украина же будет использовать правду и реальное положение дел на линии разграничения для того, чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство", – подчеркнули в ОП.