Найти

15.08.2020

Киев поддержал позицию ЕС по выборам в Беларуси

Источник: Корреспондент.net

Украина разделяет позицию Евросоюза по выборам в Беларуси, которые не вызывают доверия в белорусском обществе. Об этом в субботу, 15 августа, заявили в МИД Украины.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов", - говорится в заявлении.

В МИД призвали белорусское руководство воздержатся от политического преследования своих политических оппонентов.

"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих. Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - говорится в заявлении.

Новости раздела
Мир
15.08.2020
У Путина рассказали о разговоре с Лукашенко
Президенты России и Беларуси уверены, что возникшие после выборов проблемы будут вскоре урегулированы.
Мир
15.08.2020
В Беларуси отреагировали на готовящиеся санкции ЕС
Накануне главы МИД стран ЕС приняли решение о введение санкций против ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих в Беларуси.
Мир
15.08.2020
Лукашенко рассказал, о чем договорился с Путиным
При первом же запросе Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в Беларуси, заявил Лукашенко.
Мир
15.08.2020
Киев поддержал позицию ЕС по выборам в Беларуси
В Евросоюзе не признали результаты президентских выборов в Беларуси. МИД Украины поддержал позицию ЕС.
Мир
15.08.2020
Оппозиция Беларуси против пересчета голосов
Бывшие кандидаты в президенты выступают против повторных выборов или подсчета голосов - требуют передачи власти.
Мир
14.08.2020
МИД ответил на выдачу "вагнеровцев" в РФ
Предмет для дальнейшего диалога с официальным Минском исчерпан, полагают в дипломатическом ведомстве Украины.
Мир
14.08.2020
ЕС отказался признать выборы в Беларуси
Главы МИД стран ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций в отношении ответственных за насилие в отношении активистов.
Мир
14.08.2020
Митинг в центре Минска разошелся
Активисты заявили о намерении ежедневно возвращаться на митинг в знак протеста против итогов президентских выборов.
Мир
12.08.2020
Соседи Беларуси предложили решение кризиса
Власти Беларуси должны провести новые выборы, поскольку состоявшиеся 9 августа не были демократическими, полагают президенты Литвы, Латвии и Польши.
Мир
12.08.2020
Ситуацию в Беларуси обсудили Путин и Макрон
Президенты России и Франции кроме Беларуси обсудили пандемию коронавируса, Ливан и Донбасс.
Мир
12.08.2020
Темнокожий вице-президент. Кого выбрал Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал Камалу Харрис в качестве вице-президента в случае победы на выборах.
Мир
12.08.2020
В США снова снизилась добыча нефти
После увеличения в конце июня на 500 тысяч баррелей суточная добыча американских компаний почти два месяца держалась на уровне 11 млн баррелей.
Оппозиция Беларуси против пересчета голосов | Лукашенко рассказал, о чем договорился с Путиным