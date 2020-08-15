Киев поддержал позицию ЕС по выборам в Беларуси

Источник: Корреспондент.net

Украина разделяет позицию Евросоюза по выборам в Беларуси, которые не вызывают доверия в белорусском обществе. Об этом в субботу, 15 августа, заявили в МИД Украины.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов", - говорится в заявлении.

В МИД призвали белорусское руководство воздержатся от политического преследования своих политических оппонентов.

"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих. Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - говорится в заявлении.