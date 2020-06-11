Киев поднял вопрос о новом референдуме РФ в Крыму

Источник: Корреспондент.net

В ходе видеоконференции министров иностранных дел Европейской народной партией глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поднял вопрос о недопустимости проведения в аннексированном Крыму референдума об изменениях в Конституцию России.

В связи с этим Кулеба отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ.

"Для того чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул министр.