Киев приближается к 20000 случаев коронавируса

Так, за минувшие сутки в столице выявили 400 заболевших. За все время в Киеве 19 140 инфицированных, сообщил в субботу, 19 сентября, мэр города Виталий Кличко.

Заболели: 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девушек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 12 медиков. Госпитализировали 65 пациентов.