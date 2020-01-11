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11.01.2020

Киев просит Иран быстрее отдать тела украинцев

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. По его итогам стало известно, когда на родину будут доставлены тела украинских граждан, погибших при авиакатастрофе самолета компании МАУ. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в субботу, 11 января.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Роухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины. Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", – говорится в сообщении.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться, – подчеркнул президент Украины.

Роухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

"Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе – юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе", – отметили в пресс-службе Зеленского.

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