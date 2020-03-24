Киев просит у G7 медоборудование из-за пандемии

Источник: Корреспондент.net

Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 24 марта, провел встречу с послами стран G7 и ЕС, в ходе которой обратился за помощью в борьбе с коронавирусом.

"В этой связи обсудили ряд вопросов практической помощи Украине странами Группы семи и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, Владимир Зеленский практически ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, в ходе которых обсуждается обоюдная поддержка во время пандемии коронавируса.

"Участники встречи согласились с необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики", - добавили в ОП.

Кроме того, Ермак рассказал о ситуации на Донбассе и переговорах в Минске.

"Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - резюмировали в ОП.