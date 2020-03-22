Киев вводит ограничения при посещении магазинов

На Донбассе будет запрещена работа рынков и других подобных торговых точек, если они не являются основными поставщиками продуктов.

Всего в столице Украины сейчас 10 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Восемь киевлян были инфицированы в Европе.

В Украине более 17 тысяч правоохранителей задействованы в усилении публичной безопасности и порядка.

Шмыгаль обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность города, городка или села с призывом перейти на дистанционный режим или приостановить деятельность, подчеркнув, что это временно.

Для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

В столице с 25 марта вводятся ограничения при посещении магазинов и аптек. В торговых помещениях не должно находиться более одного человека на 10 квадратных метров.

"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", – говорится в документе.

В Киеве, с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек. Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.

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