Киево-Святошинский район попал в оранжевую зону

Источник: Корреспондент.net

Киево-Святошинский район Киевской области перейдет в оранжевую карантинную зону в полночь в понедельник, 24 августа. Это связано с увеличением количества больных коронавирусом, сообщается на сайте облгосадминистрации.

Согласно принятому в пятницу, 21 августа, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решению, желтый уровень установлен в городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов, а также в Бориспольском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах.

"На такие меры приходится идти из-за значительного увеличения больных коронавирус в указанных населенных пунктах. Сейчас должны четко отработать механизм избежание негативных последствий и дальнейшего распространения болезни", – отметил глава ОГА Василий Володин.

Территории других районов, городов областного значения и ОТГ Киевской области попали в зеленую зону.

Сообщается, что сейчас больницы области полностью обеспечены средствами личной защиты, а больницы "второй волны" готовятся к приему больных коронавирусом.