Киевсовет хочет возобновить работу метро

Источник: Корреспондент.net

В Киевсовет разрабатывает план специальных мероприятий, которые позволят возобновить работу метрополитена, но с ограничениями. Об этом рассказал в среду, 18 марта, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров. Мы вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - сказал он.

Чиновник отметил, что метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Речь идет в том числе о медработниках, ездящих на работу из соседних областей, и которые критически необходимы на своих рабочих местах. Поэтому, добавил Прокопив, разрабатывается программа для Киевпастранса, чтобы обеспечить проезд этих людей на работу и с работы.