Найти

04.09.2019

Киевсовет обратились к Зеленскому из-за Кличко

Источник: Корреспондент.net

Председатели четырехдепутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить мэра столицы Виталия Кличко на пост главы Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА в среду, 4 сентября, вечером.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015г", - говорится в обращении.

Согласно обнародованной пресс-службой фотокопии обращения, под ним подписались председатели фракций Солидарность (всего во фракцию входят 52 депутата), Батькивщина (17 депутатов), ВО Свобода (14 депутатов) и Объединение Самопомич (2 депутата). Всего Киевский городской совет состоит из 120 депутатов, избираемых горожанами по пропорциональной системе.

Новости раздела
Украина
04.09.2019
Назначена новая дата допроса Порошенко
Бывшего президента ждут на допрос 6 сентября. Накануне Порошенко в ГБР не явился, поскольку находился в Раде.
Украина
04.09.2019
ЕС остановил импорт украинских овощей и фруктов
В Евросоюзе с сентября начала действовать директива, запрещающая поставки из третьих стран из-за ряда паразитов.
Украина
04.09.2019
Вето президента: появились предложения по Пласту
Президент не подписал закон из-за несоответствия ряда его положений Конституции Украины.
Украина
04.09.2019
Стало известно имя будущего языкового омбудсмена
В конкурсе на должность языкового омбудсмена победил Тарас Креминь, сообщила Людмила Денисова
Украина
04.09.2019
Украина и "ЛДНР" согласовывают возврат "отжатого" хлебзавода
На следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения предприятия украинскому бизнесмену.
Украина
04.09.2019
Заробитчане перевели в Украину 100 миллиардов
Заробитчане с начала года перечислили в Украину более 100 миллиардов гривен, сообщил Нацбанк.
Украина
04.09.2019
Киевсовет обратились к Зеленскому из-за Кличко
Главы фракций Киевсовета обратились к президенту вновь назначить Виталия Кличко главой КГГА.
Украина
03.09.2019
В Сенате США призвали сохранить помощь Украине
Белый дом должен учитывать критическую важность обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных, подчеркнули законодатели.
Украина
03.09.2019
В Слуге народа рассказали о последствиях отмены неприкосновенности
Через шесть месяцев в Украине будет открыто очень много резонансных дел, считает Давид Арахимия.
Украина
03.09.2019
За полгода Украина выплатила МВФ миллиард долларов
В сентябре Украина должна выплатить МВФ около полмиллиарда долларов, в целом по долгам - миллиард.
Украина
03.09.2019
Украина выплатила МВФ долги по программе 2014 года
Украина выплатила сегодня 156 миллионов долларов по незавершенной программе stand-by 2014 года.
Украина
03.09.2019
Украина стала основным поставщиком пшеницы в ЕС
Украина увеличила экспорт мягкой пшеницы в страны Евросоюза более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом.
В Сенате США призвали сохранить помощь Украине | Заробитчане перевели в Украину 100 миллиардов