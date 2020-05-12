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12.05.2020

Китай готов разорвать торговую сделку с США - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Власти Китая готовы отказаться от торговой сделки с США из-за обвинений Вашингтона по коронавирусу. 

Конфликт двух крупнейших экономик мира стал главным тормозом роста в 2019 году. Стороны начали делать шаги навстречу друг другу только к концу года, а в январе договорились о первой части всеобъемлющего соглашения. Однако в последний месяц в США начались разговоры о необходимости наказать КНР за распространение коронавируса.

Советник Белого дома Питер Наварро ранее заявил, что Китаю придется "заплатить по счетам" за не принятые вовремя меры по борьбе с заболеванием.

На фоне таких обвинений в Китает резко растет желание разорвать сделку и продолжить конфликт, пишет издание. До этого большая часть чиновников склонялась к мысли о компромиссе, но в последнее время господствует идея использовать форс-мажорные обстоятельства для отказа от обязательств. В Пекине считают, что могут воспользоваться беспрецедентными проблемами в США, а также приближающимися президентскими выборами.

Так, эксперт Китайской академии социальных наук Гао Линъюнь указывает, что сейчас КНР куда лучше готова к противостоянию с США, потому что знает, как нанести ответный удар американской экономики.

Как известно, США ведут полномасштабное расследование о происхождении и распространении COVID. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.
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