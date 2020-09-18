Китай кардинально меняет экономику. Что известно

Источник: Корреспондент.net

Китай станет единственной крупной экономикой, которая закончит 2020 год с ростом ВВП, а не падением, несмотря на то, что пандемия коронавируса началась именно в этой стране.

На пути выхода из коронакризиса, который усугубился торговой войной с США, Китай решил кардинально переориентировать экономику.

Технологичная держава со средним классом

Сейчас мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса, вызванного карантином в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство.

Кроме того, развивающиеся рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара, указало агентство.

Однако сохранить позиции будет непросто, предупредили эксперты. Власти должны активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие уже готовы приостановить меры поддержки, введенные в связи с пандемией, отметили они.

Обновленный мировой макропрогноз рейтингового агентства Fitch предполагает, что уже в 2021 году глобальный рост в целом компенсирует спад из-за эпидемии COVID-19.

Однако несмотря на улучшение общих оценок на фоне более быстрого восстановления экономик от кризиса в 2021 году последствий спада полностью преодолеет только КНР.

Второй квартал этого года Китай закончит с ростом ВВП на 3,2 процента, в годовом выражении - 2,7 процента. При этом в следующем году, как ожидает Fitch, китайская экономика поднимется на 7,7 процента.

В августе правительство Китая объявило о намерении в ближайшие годы кардинально переориентировать свою экономику. Речь идет о снижении зависимости от экспорта и переходе к стимуляции внутреннего спроса на китайские продукты и услуги. Концепция получила название "внутренняя циркуляция".

Сейчас в в Китае, где еще несколько месяцев назад удалось локализовать распространение коронавируса, потребители по-прежнему неохотно тратят деньги, а крупнейшие банки сообщили о максимальном падении прибыли за более чем десять лет из-за роста безнадежных долгов.

Пекин уже много лет пытается сформировать средний класс, чтобы увеличить внутренее потребление, но пока всего его попытки проваливались. В 2019 году этот показатель в КНР составил менее 40 процентов ВВП, в то время как в Америке - 66 процентов.

Для стимуляции внутреннего потребления необходим существенный рост покупательной способности работников промышленности и сферы, пишет китайское государственное издание Global Times.

Чтобы доставить в преимущественно бедные сельские регионы "китайское экономическое чудо" и потребительские товары, правительство будет вкладываться в развитие инфраструктуры.

Однако аналитик банка Commerzbank Бернд Вайденштайнер, который недавно опубликовал исследование на эту тему, скептически настроен по отношению к новой концепции Пекина.

"Большая разница в доходах населения и демографические проблемы - в частности, сокращение численности трудоспособного населения, будут препятствовать росту внутреннего потребления - особенно с учетом того, что из-за низкого уровня пенсионного обеспечения жители страны будет по-прежнему стараться откладывать приличные суммы на будущее", - цитирует его DW.

Подобное мнение разделяет и американский экономист Майкл Петтис, который много лет преподавал в Пекинском университете. Если концепцию внутренней циркуляции получится воплотить, то рост внутреннего потребления отрицательно скажется на товарообороте КНР с зарубежными странами, пишет он на страницах авторитетной газеты Financial Times.

Стремительный рост китайской экономики объясняется низкой оплатой труда и отсутствием системы социальной защиты, поясняет Петтис. Чтобы повысить внутреннее потребление нужны высокие зарплаты, а они, в свою очередь, приведут к повышению цен на китайские товары, что снизит их конкурентоспособность на мировом рынке, резюмирует эксперт.

В плане китайских властей также говорится, что Поднебесная должна превратиться из поставщика дешевых товаров в производителя высоких технологий. До 2049 года Пекин планирует стать лидеров в этой сфере.

Новая стратегия является ответом Пекина на политику американского лидера Дональда Трампа, направленную на разъединение экономик Китая и США.

Китай может быть вынужден отвернуться от трех "недружественных стран" - Соединенных Штатов, Канады и Австралии - и сосредоточить основное внимание на углублении сотрудничества со странами Европы, Азии и Африки, отмечает Global Times.

Однако европейские СМИ обращают внимание на ухудшение отношений Китая и Европы, особенно в период пандемии COVID-19. Как утверждают журналисты, Евросоюз начинает отворачиваться от КНР.

Такую тенденцию наблюдает и Федеральное агентство внешнеэкономических связей Germany Trade and Invest, которое указало на "все более усиливающийся тренд по выводу производства из Китая".

Эксперты связывают охлаждение отношений Европы и Китая, в частности, из-за торговой войны с США.

В середине июня Евросоюз и Китай договорились до конца 2020 года начать переговоры о подписании двустороннего инвестиционного соглашения. Но в ходе прошедшего тогда видео-саммита стало понятно, что стороны расходятся во мнении по принципиальным вопросам.

Правда уже 14 сентября на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС-КНР глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны договорились запустить на постоянной основе диалог высокого уровня по вопросу цифровых технологий.

Предполагается, что в рамках этих контактов будут обсуждаться не только вопросы доступа на рынки, но и тема регулирования инновационных технологий, в частности работ по созданию искусственного интеллекта.