Китай поставил США условие по торговым переговорам

Источник: Корреспондент.net

Китай согласен на торговые переговоры только на основе равенства, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео 18 мая.

На сайте МИД КНР говорится, что Пекин будет твердо отстаивать свои государственные интересы.

"Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными", - заявил Ван И.

Чиновник отметил, что Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.