Найти

19.02.2020

Китайские медики не пустили на борт трех украинцев

Источник: Корреспондент.net

В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт, который проводит эвакуацию в Украину, четыре человека, три из них украинцы и одна - иностранка. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Кабмина.

После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал Ляшко.

Как отмечается, всего на борт допущено 73 человека, после прибытия они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

Также сообщается, что те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации нужно оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?", - отметил Ляшко.

Новости раздела
Украина
19.02.2020
В Украине стали ловить больше нелегалов
За год на границе задержали на 10% больше нелегальных мигрантов, большинство - на границе с ЕС.
Украина
19.02.2020
Украине нужно 20 лет, чтобы догнать Польшу – МВФ
Нашему государству нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши, сообщил представитель фонда.
Украина
19.02.2020
Минобороны прогнозирует повышение статуса в НАТО
Украина может ожидать повышение статуса в НАТО с расширенными возможностями в октябре, сообщил Загороднюк.
Украина
19.02.2020
МВФ: Украина быстро теряет трудоспособных жителей
Международные эксперты прогнозируют сокращение трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно.
Украина
19.02.2020
Самолет с украинцами вылетел из Китая
На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы. Прибытие борта ожидается завтра в 8 утра.
Украина
19.02.2020
Китайские медики не пустили на борт трех украинцев
Во время эвакуации из Уханя на самолет не допущено четыре человека, три из них украинцы и один - иностранка.
Украина
18.02.2020
Сокращение численности населения ускорилось
За прошлый год численность населения Украины сократилость на 250 тысяч человек, тогда как годом ранее - на 233 тысячи.
Украина
18.02.2020
СНБО утвердил гособоронзаказ на три года
На государственный оборонный заказ в ближайшие годы планируют потратить почти 26 миллиардов гривен.
Украина
18.02.2020
Часть денег Газпрома отправили на ремонт дорог
Средства, направленные на развитие дорожной инфраструктуры Украины, могут также дать толчок всей экономике, считает глава Укравтодора.
Украина
18.02.2020
Для карантина украинцев анализируют 12 объектов
На сегодня продолжается подготовка объектов, на которых могут разместить эвакуированных из-за коронавируса.
Украина
18.02.2020
Власти обещают не закрывать "дыры" бюджета займами
Правительство не может замещать недопоступления по доходам заимствованиями, сообщил уполномоченный по госдолгу.
Украина
18.02.2020
В центре Киева почтили память погибших на Майдане
Перед шествием прошла панихида в Михайловском соборе. Затем активисты двинулись с Михайловской площади к аллее Героев Небесной Сотни.
Сокращение численности населения ускорилось | Самолет с украинцами вылетел из Китая