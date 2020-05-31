31.05.2020
Кличко "пробежал под каштанами" за всех киевлян
Источник: Корреспондент.net
Традиционный благотворительный Пробег под каштанами, в этом году проходил в онлайн-формате и собрал более 370 тысяч гривен, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
"К сожалению, в этом году мы были вынуждены изменить формат. На 28-й пробег вышла команда амбассадоров пробега. Мы преодолели дистанцию в 5 километров за всех киевлян. Забег проходил 35 минут. За это время онлайн зарегистрировалось более 3700 участников. Организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен. Впрочем, вклад - 100 гривен - можно сделать и после окончания пробега", - отметил Кличко.
На видео, которое опубликовал мэр, видно, что в пробеге участвует он и еще 10 человек.
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