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06.06.2020

Кличко сообщил о новом антирекорде по COVID-19

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки в Киеве было госпитализировано 25 пациентов с коронавирусом, что является одним из самых больших показателей с начала пандемии. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его словам, в последние дни в Киеве растет количество больных COVID-19. За минувшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у 83 людей. 11 из них – медики.

Так, инфицирование подтвердили у 41 женщины в возрасте от 19 до 79 лет и у 38 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет; 10-летней девочки и 3 мальчиков в возрасте 8, 10 и 13 лет.

При этом больше всего больных обнаружили в Соломенском районе - 19, Деснянском - 17; в Дарницком и Днепровском - по 10 случаев. В больницы были госпитализированы 25 пациентов.

"Отмечу, что это едва ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии", - подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил, что два человека с COVID-19 вчера умерли.

Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 75 летальных случаев.

"Всего в больницах с диагнозом коронавирус сегодня лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных - в тяжелом состоянии. Трое - под аппаратами ИВЛ. Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них 8 детей", - рассказал мэр.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 12 жителей столицы. Всего коронавирус победили 888 киевлян.

"На сегодня в столице уже 3 тыс. 375 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил городской голова и призвал всех не расслабляться и не пренебрегать правилами безопасности.

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